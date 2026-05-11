Todo listo para las fiestas de San Isidro Labrador en Cabrillas

Vaquillas, verbenas y comidas populares se concentran desde el jueves al lunes 18 de mayo

Paella popular en Cabrillas
Paella popular en Cabrillas

Los vecinos de Cabrillas ya tienen todo listo para disfrutar de las fiestas en honor a su patrón, San Isidro, con las celebraciones que se prolongarán desde el jueves hasta el lunes 18 de mayo.

El jueves 14 de mayo comienza la programación a las 22:00 con la inauguración de la carpa municipal y música. Además, los vecinos también podrán disfrutar de la muestra ‘Exposición en cuerpo y Alba. Santa Teresa en urna de plata’.

El viernes 15 de mayo la jornada inicia a las 12:30 con la Santa Misa cantada por el grupo Cantocar, seguida de procesión, bendición de campos y un convite en el Teleclub donde se entrega un regalo de fiestas. Por la tarde, a las 18:00, el ayuntamiento se adhiere al proyecto Women's Legacy y se imparte una charla sobre el eclipse de verano 2026. A las 18:30 se celebra el Humor Amarillo con las peñas y a las 23:00 tiene lugar el pregón a cargo de las vecinas Las Botijo, seguido de fuegos artificiales. La noche termina con una suelta de vaquillas a las 00:05 y la Orquesta Musical Compass.

El sábado 16 de mayo hay actividades infantiles a las 11:30 en la carpa. A las 16:00 se realiza el encuentro de peñas y concurso de disfraces con la Charanga La Movida, que también ameniza la suelta de vaquillas de las 18:30. A las 20:30 se presenta la web municipal y un vídeo sobre las historias y leyendas del Río Valhondo. A las 23:00 hay otra suelta de vaquillas seguida de la Orquesta La Resistencia y el bingo de los jóvenes.

El domingo 17 de mayo comienza con un campeonato de calva a las 10:00 y juegos de madera a las 12:30. A las 14:30 se sirve la paella popular con tickets a 5 euros. Por la tarde se celebra un encierro infantil a las 17:00 y una clase práctica con novilleros a las 18:30. A las 20:30 hay una noche de humor con Alberto Cabrillas, Ángel Ordoñez y Jesús el Negro, terminando con música en la carpa.

El lunes 18 de mayo finalizan los actos con una caldereta popular a las 15:00 en colaboración con la Asociación de Cazadores, con tickets a 2 euros.

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