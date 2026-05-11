Todo listo para las fiestas de San Isidro Labrador en Cabrillas

Los vecinos de Cabrillas ya tienen todo listo para disfrutar de las fiestas en honor a su patrón, San Isidro, con las celebraciones que se prolongarán desde el jueves hasta el lunes 18 de mayo.

El jueves 14 de mayo comienza la programación a las 22:00 con la inauguración de la carpa municipal y música. Además, los vecinos también podrán disfrutar de la muestra ‘Exposición en cuerpo y Alba. Santa Teresa en urna de plata’.

El viernes 15 de mayo la jornada inicia a las 12:30 con la Santa Misa cantada por el grupo Cantocar, seguida de procesión, bendición de campos y un convite en el Teleclub donde se entrega un regalo de fiestas. Por la tarde, a las 18:00, el ayuntamiento se adhiere al proyecto Women's Legacy y se imparte una charla sobre el eclipse de verano 2026. A las 18:30 se celebra el Humor Amarillo con las peñas y a las 23:00 tiene lugar el pregón a cargo de las vecinas Las Botijo, seguido de fuegos artificiales. La noche termina con una suelta de vaquillas a las 00:05 y la Orquesta Musical Compass.

El sábado 16 de mayo hay actividades infantiles a las 11:30 en la carpa. A las 16:00 se realiza el encuentro de peñas y concurso de disfraces con la Charanga La Movida, que también ameniza la suelta de vaquillas de las 18:30. A las 20:30 se presenta la web municipal y un vídeo sobre las historias y leyendas del Río Valhondo. A las 23:00 hay otra suelta de vaquillas seguida de la Orquesta La Resistencia y el bingo de los jóvenes.

El domingo 17 de mayo comienza con un campeonato de calva a las 10:00 y juegos de madera a las 12:30. A las 14:30 se sirve la paella popular con tickets a 5 euros. Por la tarde se celebra un encierro infantil a las 17:00 y una clase práctica con novilleros a las 18:30. A las 20:30 hay una noche de humor con Alberto Cabrillas, Ángel Ordoñez y Jesús el Negro, terminando con música en la carpa.

El lunes 18 de mayo finalizan los actos con una caldereta popular a las 15:00 en colaboración con la Asociación de Cazadores, con tickets a 2 euros.