La lluvia da tregua y permite el XXII Gran Premio de Doma Vaquera en Ciudad Rodrigo

La incertidumbre meteorológica marcaba el sábado, 20 de septiembre, en Ciudad Rodrigo el XXII Gran Premio de Doma Vaquer, donde la tradición más profundas, tras más de veinte años, y los históricos fosos de la Muralla, prometían ser una de las tardes más bonitas del año.

Como no podía ser de otra forma, la doma vaquera siempre ha marcado la Feria de Caballo de Ciudad Rodrigo, donde la tradición andaluza de cama, pero extendida por toda España, se daba cita para desplegar la armonía entre jinete y caballo, endulzando una tarde que prometía dar guerra por la lluvia, pero en donde se calmaron los cielos para hacer gala del espectáculo.

En cada una de las pruebas se ha podido contemplar el temple y la unión entre animal y humano, en la que la destreza ha arropado el lugar, y en el que muchos de los asistentes han abierto los ojos como platos para tal exhibición. De este modo, la cita en la localidad mirobrigense se convierte en un referente en el ámbito nacional.

De este modo, el municipio salmantino ha demostrado el estrecho vínculo de la comarca con el mundo del caballo, con un XXII Gran Premios que sirve como escaparate cultural y deportivo.