Madrid y Ciudad Rodrigo se unen en un viaje en el tren histórico ‘Río Águeda’, que tendrá parada en Salamanca
Se trata de un vehículo de los años 80 que realizará la ruta el 18 de abril
Los aventureros y nostálgicos están de enhorabuena gracias a la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid propone un viaje para el sábado 18 de abril a bordo del histórico “Tren de los 80”.
La jornada comenzará a primera hora de la mañana, 08:35 horas, con salida desde Madrid-Chamartín y paradas en Pitis y Villalba de Guadarrama. Durante el recorrido, circulará por la histórica línea “Imperial” Madrid–Hendaya, atravesando los paisajes de El Pardo y la Cuenca Alta del Manzanares, para afrontar después el espectacular paso ferroviario de La Cañada, a más de 1.300 metros de altitud.
Ya en Ávila, tomará la línea de Peñaranda de Bracamonte, avanzando entre dehesas y embalses hasta adentrarse en las llanuras salmantinas. A mediodía realizará una parada en Salamanca, permitiendo la bajada y subida de viajeros, antes de continuar hacia Ciudad Rodrigo, donde llegará pasadas las 13:00.
En Ciudad Rodrigo, habrá tiempo libre para recorrer su casco histórico, pasear junto al río Águeda y disfrutar de la gastronomía local. El regreso tendrá lugar por la tarde (17:45 h), con llegada a Madrid-Chamartín a las 22:25.
También habrá tarifas especiales para los recorridos entre Madrid y Salamanca así como entre Salamanca y Ciudad Rodrigo
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