Madrid y Ciudad Rodrigo se unen en un viaje en el tren histórico ‘Río Águeda’, que tendrá parada en Salamanca

Los aventureros y nostálgicos están de enhorabuena gracias a la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid propone un viaje para el sábado 18 de abril a bordo del histórico “Tren de los 80”.

La jornada comenzará a primera hora de la mañana, 08:35 horas, con salida desde Madrid-Chamartín y paradas en Pitis y Villalba de Guadarrama. Durante el recorrido, circulará por la histórica línea “Imperial” Madrid–Hendaya, atravesando los paisajes de El Pardo y la Cuenca Alta del Manzanares, para afrontar después el espectacular paso ferroviario de La Cañada, a más de 1.300 metros de altitud.

Viaje tren histórico Río Águeda

Ya en Ávila, tomará la línea de Peñaranda de Bracamonte, avanzando entre dehesas y embalses hasta adentrarse en las llanuras salmantinas. A mediodía realizará una parada en Salamanca, permitiendo la bajada y subida de viajeros, antes de continuar hacia Ciudad Rodrigo, donde llegará pasadas las 13:00.

En Ciudad Rodrigo, habrá tiempo libre para recorrer su casco histórico, pasear junto al río Águeda y disfrutar de la gastronomía local. El regreso tendrá lugar por la tarde (17:45 h), con llegada a Madrid-Chamartín a las 22:25.

También habrá tarifas especiales para los recorridos entre Madrid y Salamanca así como entre Salamanca y Ciudad Rodrigo