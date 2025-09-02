Mejoras en el colegio San Francisco de Ciudad Rodrigo con una inversión municipal de 60.000 euros

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha destinado una inversión de 60.000 euros para la mejora del colegio San Francisco, en el marco de las actuaciones de mantenimiento y renovación realizadas este verano en los centros educativos del municipio.

El alcalde, Marcos Iglesias, acompañado por el teniente de alcalde y delegado de Obras, Ramón Sastre, y la delegada de Educación, Paola Martín Muñoz, visitó el centro para comprobar el resultado de las intervenciones, guiados por el director del colegio, Juan José Moreno, que actualmente se encuentra de baja por accidente.

Entre las actuaciones realizadas en el colegio San Francisco destacan la renovación del pavimento en la entrada principal, la creación de una nueva aula, la rehabilitación de la pista deportiva, la mejora de dos areneros y la instalación de bancos, estos últimos en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia.

Además, el Consistorio ha ejecutado trabajos de mantenimiento en los colegios Miróbriga y El Puente. En este último se ha instalado un parque infantil con suelo de caucho. También se ha adquirido y pavimentado una parcela junto al colegio San Francisco, que se destinará a zona de estacionamiento.