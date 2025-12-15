El Mercado de Abastos de Ciudad Rodrigo estrena nueva imagen

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, ha visitado este lunes el Mercado Municipal de Abastos de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, donde ha podido conocer de primera mano las mejorar llevadas a cabo en estas instalaciones con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, a través de la línea de mercados excelentes que se ha puesto en marcha este año. La consejera ha estado acompañada en su visita por el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y de la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit.

El mercado de Ciudad Rodrigo ha sido uno de los beneficiados del apoyo económico de la Junta para su mejora. Ha contado con una subvención de 54.000 euros, que se han destinado al acondicionamiento de suelo antideslizante en el pavimento de las zonas comunes, la reposición de la puerta automática de accesos, la mejora de la imagen del edificio mediante el pintado del revestimiento exterior e interior, el arreglo integral de los aseos, así como distintas actuaciones en las cámaras frigoríficas tales como trabajos de mantenimiento, limpieza y reposición de la cortina.

Estas actuaciones han supuesto una mejora de la imagen del mercado y del funcionamiento de las instalaciones, y han contribuido también a una mejora de la eficiencia energética

El Mercado de Abastos de Ciudad Rodrigo se abrió en el 1970 y cuenta en la actualidad con un total de 15 establecimientos comerciales con una oferta amplia y diversificada de productos: panadería, frutería, carnicería, pescadería, charcutería, congelados y servicio de cafetería.

Dentro de la línea de mercados excelentes, en la provincia de Salamanca se han invertido total de 133.134 euros, con mejoras importantes también en los tres mercados municipales de la capital. En total las ayudas de modernización comercial en la provincia de Salamanca ascienden a 359.374 euros, beneficiado a 35 establecimientos.

En su apuesta por la modernización del pequeño comercio de proximidad, la Junta de Castilla y León ha reforzado también el apoyo a los mercados de abasto municipales, tanto a través de ayudas directas a obras de remodelación integral, con una inversión de 800.000, como a través de la nueva una línea de mercados excelentes. que ha impulsado mejoras en 13 mercados municipales con una inversión de 469.201 euros.

Esta nueva línea de ayudas pretende incentivar la mejora continua de los mercados de abastos, haciéndolos espacios más atractivos y competitivos para fortalecer su actividad comercial y reactivar el papel de dinamización del entorno que han desempeñado históricamente.

Modernización establecimientos comerciales y artesanos

Por otra parte, la consejera ha realizado durante su visita un balance de las ayudas destinadas a la modernización de establecimientos comerciales y artesanos de Castilla y León, durante este ejercicio. Estas ayudas han contado con una inversión total por parte de la Consejería de 3.548.892 euros, apoyando las mejoras llevadas a cabo en 356 comercios de proximidad y talleres artesanos de la comunidad.

Atendiendo a los compromisos establecidos en la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León, aprobada a finales del pasado ejercicio, este año se han reforzado de forma importante las líneas dirigidas a pymes y autónomos, tanto en lo que se refiere a la cuantía económica por beneficiario como al presupuesto asignado a los programas. Este refuerzo se ha traducido en un incremento de más del 33% del volumen de ayudas concedidas y en un aumento del 10% del número de beneficiarios, con respecto a la media de los últimos 3 ejercicios. Además, se ha puesto en marcha la nueva línea de mercados excelentes, destinada también a la modernización de los mercados de abastos como espacios comerciales de titularidad pública que albergan pequeños comercios de cercanía

La consejera, que ha recordado el carácter estratégico del sector, tanto para la creación de empleo como para la dinamización económica y social del entorno, ha señalado que las inversiones realizadas al amparo de estas ayudas son fundamentales para garantizar la viabilidad y mejorar la competitividadde estos pequeños establecimientos ya que son actuaciones que contribuyen, por un lado a mejorar la imagen de los establecimientos y la experiencia de los clientes; por otro, a una gestión más eficaz y sostenible con el correspondiente ahorro de costes, y, finalmente, a ampliar canales de comercialización y promoción