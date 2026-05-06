Mercado, degustaciones y música, así será la Feria del Farinato en Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo ya lo tiene todo organizado para acoger la 5ª Feria del Farinato, que tendrá lugar del 15 al 17 de mayo. El evento ofrecerá una amplia programación y variada programación para poner en valor el producto estrella de Miróbriga, su farinato.

Las actividades darán comienzo el viernes 15 de mayo en la Plaza del Buen Alcalde. A las 20:00h se celebrará el pregón a cargo de la Farinatera Mayor, representada por la Cofradía Gastronómica "Amigos del Farinato". La jornada inaugural incluirá una presentación de productos de "Salamanca en Bandeja" y un showcooking con degustación.

El sábado 16 de mayo llega el plato fuerte a la Plaza del Buen Alcalde, que concentra la agenda de esta feria que cuenta con un mercado de artesanía que estará abierto de 10:00h a 16:00 horas. Además, el Ayuntamiento ha programado una cata de vinos, una degustación de croquetas y empanadas de farinato, seguida de una "Farinatada" a las 13:30h amenizada por la charanga "Manliao".

La programación musical en esta plaza cerrará a las 19:30 horas con un concierto de Barahona Modern Band.

Simultáneamente, la Plaza Mayor albergará diversas exposiciones durante el día, incluyendo remolques agrícolas, canarios, aves de cetrería y animales de granja. Además, por la tarde habrá hinchables gratuitos para el público infantil.

Por su parte, el domingo 17 de mayo el protagonismo será para la ruta urbana "Ciudad Rodrigo marcha por el Parkinson". La recogida de dorsales se realizará a las 10:00 horas en los soportales del ayuntamiento, con salida a las 11:00 desde la Plaza Mayor y meta en la Plaza del Buen Alcalde.

Cabe destacar que durante todo el fin de semana los asistentes podrán disfrutar de la "Ruta Farinata" por la localidad con pinchos y tapas especiales en los establecimientos.