El Mercado Navideño de Ciudad Rodrigo cambia de ubicación y se traslada a la plaza del Buen Alcalde

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y los comerciantes y artesanos inscritos en el II Mercado Navideño han llegado a un acuerdo para cambiar la ubicación del evento, trasladándolo de manera definitiva a la plaza del Buen Alcalde.

El Ayuntamiento había propuesto inicialmente el parque de la Glorieta, pero, tras analizar las alternativas, la plaza del Buen Alcalde fue considerada la opción más idónea.

El objetivo del cambio es garantizar un entorno adecuado tanto para los expositores como para el público visitante y la plaza del Buen Alcalde ofrece mejores condiciones, siendo más cómoda para los comerciantes, proporcionando una mejor protección para sus expositores ante posibles fenómenos meteorológicos y constituyendo un espacio más atractivo para el turista.

Se prevé que se incremente significativamente la afluencia de visitantes durante los días de celebración del mercado del 19 al 21 de diciembre.

Durante el encuentro, los comerciantes y artesanos tuvieron la oportunidad de exponer sus valoraciones y propuestas respecto a la organización de esta nueva edición. Sus aportaciones serán incorporadas para mejorar la experiencia y maximizar el impacto positivo del mercado en el comercio local de la ciudad.