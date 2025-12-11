El mercado navideño de Ciudad Rodrigo contará con veinticuatro puestos de artículos artesanos
Estará abierto del 19 al 21 de diciembre en la Plaza del Buen Alcalde
El II Mercado Navideño de Ciudad Rodrigo ya tiene fecha. Del 19 al 21 de diciembre abrirá sus puertas en la Plaza del Buen Alcalde de la ciudad y contará con 24 puestos con todo tipo de productos. El mercado abrirá sus puertas de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas.
En los puestos habrá productos como miel, polen, aceite, jabones artesanos, artesanía textil, adornos de Navidad, artículos textiles elaborados a mano, miniaturas de arcilla, joyería de acero inoxidable, libros, velas, bisutería, belenes y figuras navideñas, pulseras, artesanía en crochet, golosinas, ropa urbana, quesos, delicias turcas, marroquinería, artículos de forja, embutidos y artículos de pan y bollería.
