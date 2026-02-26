Milagros Pulido, será la matancera de honor en la Feria de Botijeros en Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado la próxima edición de la Feria de Botijeros que tendrá lugar el fin de semana del 7 de marzo. Han sido el teniente de alcalde, Ramón Sastre, la delegada de Ferias Culturales, Ana Castaño, y la delegada de Infancia, Paola Martin Muñoz, quienes han presentado la iniciativa que incluye la celebración de la Matanza Tradicional del Cebón que tendrá lugar en la Plaza del Buen Alcalde de Ciudad Rodrigo entre las 9:30 y 15:00 horas del sábado 7 de marzo.

Un acto “de especial relevancia cultural y social” que recupera y pone en valor “las tradiciones vinculadas a la vida cotidiana como la matanza del cebón, los oficios tradicionales, la gastronomía popular y el folclore de nuestra tierra”. Una actividad que realizan gracias a los colaboradores desinteresados: los matarifes locales de la zona, el Grupo Amanecer y Rosario Pérez, quien coordina todo el proceso propio de la matanza. Además, por vigésimo año consecutivo el Grupo Criado donará el cebón de esta matanza.

La Feria Botijeros cada año cobra un mayor prestigio dada la diversidad de actividades que reúne, es muy valorada a nivel local e incluso provincial. Rebeca Jerez será la maestra de ceremonias, que irá narrando los diferentes momentos de la matanza, y con José Manuel de Bustos como tamborilero, que animará y ambientará los actos de matanza de la propia feria.

Actividades durante la matanza del cebón

Como novedad en esta edición se recupera y se vuelve a realizar la distinción de matancera de honor siendo otorgada en esta ocasión, a Milagros Pulido García, por su gran colaboración desde hace años con la Feria de Botijeros.

Dentro de la feria y durante todo el día se contará con presencia de diferentes Grupos de Baile Charro y Baile Regional Salmantino amenizados por un gran número de tamborileros, así como con expositores de venta de productos gastronómicos y artesanales locales, de la zona y provinciales, que amenizan y ambientan aún más la feria.

Para participar en esta feria como expositor con un puesto de venta podrán inscribirse a través de la Oficina Municipal de Desarrollo, en el teléfono 664 317881 o en el correo: omd-rosa@aytociudadrodrigo.es

En cuanto a estos variados grupos (folclóricos y expositores), este ayuntamiento invita a cuantos tamborileros y grupos de baile quieran amenizar con sus tambores, gaitas y bailes, y a cuantos expositores de venta lo deseen, a participar de los actos de la Feria Botijeros, así como a degustar del almuerzo de la matanza.

Por otro lado, dentro de la feria se contará también con otro tipo de actividades destinadas al público infantil y familiar, y a todos los públicos en general, como son: juegos tradicionales, hinchables y tren turístico (para los más pequeños).

Actividades destinadas al público infantil y familiar en la Feria de Botijeros

La feria incluye juegos tradicionales a cargo del Grupo Tokajogar que incluirán 40 juegos medievales y antiguos (de madera) aprox. ubicados en la Plaza Mayor, para uso y disfrute del público infantil y familiar. Son juegos típicos de nuestra infancia y antepasados como: peonza, juego de la rana, rueda de metal, juego de los zancos, carrera de sacos, rotura de cántaros, cuerdas de saltar, damas, laberintos…

El uso de los juegos es totalmente gratuita para todo el público asistente (niños, jóvenes, adultos y mayores). Estarán ubicados en la Plaza Mayor, durante la jornada del sábado, 7 marzo, en horario de 11:00h a 19:00h (aprox.).

También habrá atracciones infantiles a cargo de DIVERMAKA con castillos hinchables, ubicados en Plaza Mayor y un tren turístico, que transcurrirá por las diferentes calles de la ciudad. El horario de funcionamiento será igualmente durante la jornada del sábado, 7 marzo, de 11:00h a 19:00h (aprox.).

Como colofón a la feria botijeros, dada la gran acogida que tuvo la pasada edición, tendrá lugar dentro de esta feria un II Encuentro de Tamborileros en el que los grupos de la Escuela JM Bustos, la Asociación Roble Charro, el Grupo El Tamborilero y la Asociación Cultural Cuatro Gaitas animarán y ambientarán al público con su música, creando un espacio de ocio, cultura y tradiciones. Este acto tendrá lugar en la Plaza Mayor, a las 17:30 horas.

Este año, además, en la víspera de la feria, el viernes, 6 marzo, en colaboración con las Delegaciones de Infancia y Juventud se realizará un Scape Room para niños de 8 a 14 años a las 18:00h, en la Plaza Buen Alcalde, titulado “del cerdo hasta los andares”; este juego servirá para que estos niños se involucren con la tradición de la matanza tradicional. Para esta actividad podrán inscribirse en el Centro Joven, teléfono 666 111 772 o en el correo juventud@aytociudadrodrigo.es