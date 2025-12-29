El Ministerio de Defensa promociona la fortificación de Ciudad Rodrigo con una serie de podcast

Defensa y Ciudad Rodrigo promocionarán la villa a través de un podcast

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; el delegado de Defensa en Salamanca, coronel José Gallo, y la delegada de Cultura, Belén Barco, han presentado este lunes, 29 de diciembre, una serie de siete podcast que servirá para promocionar la fortificación mirobrigense.

Un serial que entra dentro del proyecto “Cultura de Defensa 2025” y que mediante una financiación de 1.800 euros se ha logrado recorrer los diferentes puntos defensivos de la historia de Ciudad Rodrigo.

De este modo, se consigue aunar historia y entretenimiento, además de promocionar la Ciudad a través de dos de las plataformas más utilizadas en la actualidad para podcast, iVoox y Spotify.

Los capítulo son: La muralla, Los cuerpos de guardia, De casas palaciegas a acuartelamientos militares, El cuartel de artillería, Catedral y las brechas abiertas a la muralla, Castillo y otros elementos defensivos y El Arrabal de San Francisco.

Las voces han corrido a cargo de Héctor García, Mateo García, María Jerez, Tomas Domínguez, Ismael Shahin, Luis Ángel Barco, Jesús Molinero, José Benito Mateos “Txebe” y Esteban García, además de Rebeca Jerez. Al podcast ya se puede acceder también en la web viveciudadrodrigo.es.