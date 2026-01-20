Los mirobrigenses honran a su patrón San Sebastián guardando luto en respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Los mirobrigenses han celebrado, como vienen haciendo anualmente, el día de su patrón San Sebastián, una jornada festiva en este municipio de Salamanca, que este año ha estado marcada por la tragedia ferroviaria acontecida el pasado domingo a la altura de Adamuz (Córdoba).

De hecho, antes del inicio de la procesión y del comienzo de los actos religiosos se ha vuelto a guardar otro minuto de silencio en memoria y respeto de todas las víctimas, dándose lectura a un comunicado con las condolencias a los familiares y allegados. La banda de música, dirigida por José María Sendín, interpretó 'La muerte no es el final'.

Procesión por San Sebastián en Ciudad Rodrigo | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

La imagen de San Sebastián ha salido a la calle acompañado de la corporación municipal encabezada por el alcalde, Marcos Iglesias, junto con los mayordomos de la cofradía José Miguel Arroyo, Francisco José Iglesias, Javier Segovia y José Alberto Rubio, la reina del Carnaval, Lucía Bernal y dos de sus damas, Noa Hernández y Lidia de la Nava, así como una amplia representación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.