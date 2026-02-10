"Es un momento muy importante para los mirobrigenses, donde se hereda la tradición de generación en generación"

A tres días del pistoletazo oficial del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026, el alcalde del municipio, Marcos Iglesias, expone algunas de las novedades entre las que destaca la presencia de una escultura en la zona del Árbol Gordo con un corredor y un toro, un homenaje a esta festividad y pueblo taurino durante los 365 días del año. El refuerzo de seguridad con un doble vallado, así como la presencia policial que este año contará con un despliegue de 350 agentes de la Guardia Civil, sumado al refuerzo de la Policía Local son otras de las novedades que presenta este Carnaval.

A lo largo de esta entrevista, Iglesias ha puesto de manifiesto la importancia de la presencia de figuras del toreo, encabezadas por Alejandro Talavante, pregonero mayor del Carnaval, así como de la actuación de aficionados prácticos, destacando especialmente el protagonismo de los maletillas en cada capea. Otros los asuntos tratados son el control de acceso al ruedo tras los festivales y la ubicación de los corrales de la avenida Agustín de Foxá que se encuentra en estudio de cara a una posible reubicación por quejas vecinales.

Pregunta.¿Qué novedades trae consigo el Carnaval del Toro de 2026?

Respuesta.Estamos ya en el precarnaval cultural donde todos los días tenemos pregones, disertaciones y encuentros de las diferentes peñas. Evidentemente, tan interesante es el carnaval como el precarnaval, y en este precarnaval el gran protagonismo es de las peñas y de las asociaciones que cuentan con todo el apoyo del ayuntamiento como no podía ser de otra forma. Lo que destaco de este año es la puesta de un monumento al carnaval, una obra de un escultor local, un trabajo realista de un toro y un corredor de Sergio Alonso Moro, que va a ser un trabajo muy importante, una escultura muy bonita y realista a tamaño real y que ya por fin hace que un lugar taurino como el nuestro tenga un elemento taurino que sobrevive a la fiesta como hay en otras muchas ciudades y municipios. Sabemos también que el Carnaval del Toro es un momento muy importante para los mirobrigenses, donde se hereda la tradición de generación en generación, y en ese aspecto destaco la presencia, un año más, de las figuras del toreo, de Alejandro Talavante, concretamente, que es además este año nuestro pregonero mayor y que actuará el propio sábado en el festival y el viernes pronunciará el Pregón Mayor. Ciudad Rodrigo apuesta también por toreros locales como Manuel Diosleguarde, dándole importancia también al Bolsín Taurino que este año cumple 70 años. De nuevo, aunque no sabemos con el formato que saldrá, habrá un tentadero de aficionados prácticos el jueves que se celebra por segundo año y se presenta también un comic relacionado con el carnaval que va a ser muy interesante.

Monumento al Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

P.Entre las novedades del año pasado, destacaba la puesta de un doble vallado en la calle Madrid, con la intención de seguir ampliándolo, ¿hay zonas nuevas este año?

R.Sí, este año hemos crecido también, es un reto que tenemos todos los años respecto a ese doble vallado para reforzar la seguridad. El entorno de la plaza ya está totalmente cubierto con un vallado de refuerzo exterior al coso y el recorrido cuenta con este vallado exterior especialmente en los sitios de mayor peligro como la calle Madrid. El reto y la ambición es que los años siguientes se pueda seguir aumentando ese doble vallado, porque tenemos que reconocer que todo elemento de seguridad es importante, aunque en el evento taurino de Ciudad Rodrigo no ha entrañado ningún riesgo, sobre todo con la infraestructura que se utiliza de seguridad y calidad, pero toda seguridad es poca.

P.El año pasado ya hubo una primera toma de contacto por parte del público con ese doble vallado, ¿cuál es la valoración?

R.La gente lo respetó muy bien, es un sitio más donde quienes están viendo los encierros se pueden poner y el resultado es muy positivo. Somos conscientes de que la tendencia va por esa necesidad y regulación y estamos intentando hacer el trabajo poco a poco, año tras año, pero la receptividad de la gente es máxima y no ha entrañado ningún tipo de problema.

Encierro urbano lunes de Carnaval Ciudad Rodrigo 2025: encierro y ambiente. Foto: Juanes

P.La idea este año es de evitar o al menos reducir la presencia de personas en el ruedo después de los festejos, ¿cómo se va a proceder?

R.Sobre todo en los festivales, cuando termina el último torero del día la gente suele invadir el ruedo, entrar a la plaza, y vamos a intentar estar más pendiente con la Policía Local y diferentes recordatorios para que la gente respete ese momento porque todavía no se ha terminado el festival y, por lo tanto, hay que ser respetuoso. Es una de las peticiones que hicieron los montadores del tablao y nosotros con la presencia de la Policía Local, en la medida de nuestras posibilidades, trataremos de que la gente se sensibilice y hasta que no termine el evento no debiera de estar el público de fuera de la plaza incorporada dentro. Después de la capea no hay ningún problema de que entren, el problema es solamente tras los festivales. Se trata de que se respete el evento de principio a fin.

P.De alguna forma, ¿se valora también controlar el número de personas que acceden al ruedo durante las capeas?; porque cada vez hay más gente que accede al ruedo y no se pone delante de la cara del toro, dificultando a aquellos que sí se juegan la vida y que muchas veces cuando están en peligro no tienen espacio para ponerse a salvo.

R.Este tema es muy complicado, lo reconozco, hay que apelar a la responsabilidad individual y colectiva de todo el mundo. Evidentemente uno debe de saber que tiene capacidades físicas y de salud para estar dentro del ruedo porque es una fiesta que contiene una serie de peligros. Siempre ha sido una tradición muy arraigada de Ciudad Rodrigo la toma de barreras del primer día y los grupos y peñas están muy asentados con esas barreras, pero desde el ayuntamiento invocamos a esa responsabilidad de que se favorezca la convivencia y sobre todo a quienes más están exponiendo en las capeas que tengan esa seguridad.

P.Se hablado también de un posible cambio de los corrales que se encuentran en la avenida de Agustín de Foxá, pero que este año parece que no se va a llevar a cabo, ¿cuál sería el motivo del traslado, su nueva ubicación y si afectaría al recorrido actual de los encierros?

R.Algunos vecinos de la zona han expresado sus protestas. La presencia tanto tiempo de los corrales de debe a la logística del carnaval, que hay que tenerla con tiempo de antelación aunque sabemos que eso puede ocasionar algunos perjuicios. Somos conscientes de ellos y por eso está en estudio ese cambio de ubicación. Está claro que si se mueven los corrales, evidentemente no pueden ser muy lejanos del lugar donde están en este momento, pero con total seguridad, si se mueven otras personas tendrían el mismo comentario, por eso es una cuestión que está en estudio y que conllevaría una serie de reobras si se cambiaran. Este carnaval, aunque se ha venido estudiando, no hemos tenido margen de maniobra por diferentes motivos, entonces queda pendiente de cara a los próximos años, escucharemos a toda la gente, teniendo en cuenta también los criterios de sanidad animal porque los recorridos son los que son, no se pueden ampliar demasiado para que todo transcurra por los cauces correctos, entonces hay que ponderar muchos intereses y muchos problemas y soluciones con una respuesta posible. Lo que nosotros queremos es que cause los menores problemas posibles, pero los corrales en algún lado tienen que estar y por eso pedimos la compresión a los vecinos, porque sabemos que son elementos molestos, ya que nosotros empezamos a montar el carnaval en Navidad porque sino no llegamos.

P.El Carnaval del Toro es una fiesta del pueblo, donde la apuesta por las figuras del toreo es positiva, pero donde el alma de la fiesta, los aficionados, tenían que tener su lugar. De ahí, la apuesta un año más por la presencia de aficionados prácticos, ¿no?

R.Tiene mucha importancia, sin duda. Lo va a organizar la Asociación Carnavaldeltoro.es con la colaboración del ayuntamiento, sobre todo con algunos costes del mismo. Es muy importante porque el carnaval es del pueblo, nosotros lo gestionamos en muchos ámbitos, en la selección del ganado, de los toreros, en la logística y las instalaciones, pero que estas grandes novedades provengan del pueblo, como es el campanazo o el pasacalles de cenizos y ahora el tentadero de aficionados prácticos, es muy positivo y dice que el pueblo de Ciudad Rodrigo quiere a su fiesta. Además, que convinen la tradición con la innovación siempre es enriquecedor.

Capea Carnaval del Toro Ciudad Rodrigo | Salamanca24horas

P.Muchos aficionados se juegan la vida cada día del Carnaval del Toro, como los maletillas y los recortadores que son figuras indispensables en el festejo popular...

R.Es importantísima la presencia de los maletillas en Ciudad Rodrigo. Nosotros estamos siempre avalando y protegiendo a la figura del maletilla; es cierto que durante algunos años la convivencia a veces no ha sido tan pacífica entre los maletillas y recortadores, pero en los últimos años tengo la impresión de que la sensibilidad ha vuelto a retomar el protagonismo de los maletillas, veo a mucha gente concienciada, que valora la presencia del maletilla en la plaza de Ciudad Rodrigo, cuando hace unos años era más objeto de polémica con pitidos de un lado y de otro. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo queremos animar a todos esos maletillas, aficionados que tengan esa inquietud, para que se acerquen a nuestro pueblo y, además, nos encanta ver la plaza llena de capas.

P.Ese coso tan peculiar de tablas es complicado para la lidia de toros en lo referente a festivales, novilladas, por las querencias de los animales, y más complicado aún para la presencia de los caballos. Sin embargo, Ciudad Rodrigo apuesta de nuevo por la presencia de rejones, ¿fue positiva hace un año?

R.Fue positiva y además es tambien una iniciativa de los montadores de los tablaos, a los que les quiero agradecer que de nuevo vuelvan a apostar por Víctor Herrero, un rejoneador local, que está encantado sabiendo las dificultades de la plaza porque es rectangular y tradicional, que tiene su complejidad para el festejo de rejones, entonces con más motivo nuestra admiración por esta iniciativa.

P.Aunque el Carnaval del Toro gira principalmente en torno a este animal, ¿qué otras actividades complementarias hay para aquellas personas que no sean tan afines a los festejos taurinos?

R.Sobre todo lo que son los bailes de disfraces que se celebran en el pabellón municipal Conde Foxá. Cuando nosotros accedimos al equipo de gobierno, este baile se hacia en el teatro y no entraba mucha gente la verdad, por eso lo cambiamos al pabellón, le dimos el realce debido y de unos años para acá incluso lo gestiona una empresa local, el O.C., que lo está haciendo magníficamente y que todos los años incluye alguna novedad y este incluso algún crecimiento. Animamos a los mirobrigenses a que se asista a este acto. Además, no quiero olvidarme de que este 2026 es la segunda edición de la feria de clausura; después del carnaval tenemos unos premios que algunos se han fallado ya y otros tendrán que ver con las faenas del carnaval y, por lo tanto, se repite por segundo año este broche, esa gala que creíamos que era una necesidad y que refuerza no solo la previa sino el post del Carnaval del Toro.

Hemos detectado menos presencia de anuncios de publicidad de autobuses y hay una cierta incertidumbre de cómo va a funcionar el Buscyl ante la gratuidad del servicio en una fiesta como esta

P.¿Cuál es la previsión de cara a los visitantes durante el carnaval?

R.No lo sabemos todavía, pero somos conscientes de que este año hemos detectado mucha menos presencia de anuncios de publicidad de autobuses, también hay una cierta incertidumbre de cómo va a funcionar el Buscyl ante la gratuidad del servicio en una fiesta como esta. De hecho, tengo que tener una reunión con la empresa confeccionaría del servicio de transporte. También está la incertidumbre del tiempo, porque si es bueno la afluencia es máxima y si es mala la afluencia, como no puede ser de otra forma, es menor. Ahora estamos a la expectativa porque la situacion climatológica en Ciudad Rodrigo, como en otros puntos de España, es de mucha lluvia y solo esperamos que en los días de carnaval cese y podamos disfrutar.

P.Para finalizar, este año hay un importante refuerzo de presencial policial...

R.La seguridad se refuerza este año de forma considerable, sobre todo por la presencia de muchos más agentes de la Guardia Civil. El propio teniente aseguró en la Junta Local de Seguridad la presencia de más de 350 agentes, una cifra muy reseñable porque aunque el Carnaval del Toro es un evento seguro, no está exento de una serie de riesgos, el primero el taurino por la presencia de 50 astados en las calles y aunque es una fiesta sana hay que estar preparados ante cualquier tipo de situación para responder con eficacia y con operatividad.

Por último, quiero desear a todos los mirobrigenses, forasteros y amantes de la tauromaquia y la fiesta que se lo pasen bien, con responsabilidad, y que ójala tengan un Carnaval del Toro inolvidable.