Las motos rugen fuerte en Ciudad Rodrigo

Las motos han rugido fuerte en Ciudad Rodrigo en la segunda concentracion motera que se celebra en la ciudad a cargo de dos clubes moteros. Un encuentro que se ha prolongado durante todo el fin de semana con diversas actividades en las que el buen ambiente ha estado presente. Paseo nocturno, comida, exposición de motos, algunas desde lugares muy lejanos, han conformado el programa de la actividad.

El Ayuntamiento ha asegurado estar muy agradecido a los dos clubes que han organizado conjuntamente el evento y ha querido demostrar su apoyo incondicional a la afición tan grande que ha demostrado Ciudad Rodrigo en estos dos años. También ha destacado la importante afluencia de moteros y turistas este fin de semana para disfrutar de las motos.

Concentración motera de Ciudad Rodrigo