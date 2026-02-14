Un mozo, herido por asta de toro tras hacer un recorte en la capea vespertina de Ciudad Rodrigo

A los pocos minutos de dar comienzo la capea de por la tarde de este sábado tras el festival, el primer toro de Monte la Ermita corneó a un varón tras hacer un recorte. Cuando salió de la cara del toro y buscó refugio en tablas resultó punteado al subir al burladero.

Las primeras informaciones apuntan a una herida por asta de toro que se ha producido en la pierna, en la parte posterior del muslo. Ha sido trasladado a la enfermería por varios mozos que también se encontraban en el ruedo, donde está siendo operado en el quirófano de la plaza, según confirman fuentes de Cruz Roja.

