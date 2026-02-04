Música y risas de La Rondalla Tres Columnas para anunciar el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

El Carnaval del Toro ya se asoma y no es para menos, cuando La Rondalla Tres Columnas ha vuelto a anunciar un año más estas esperadas fechas para los habitantes del municipio, en una de las citas marcadas en el calendario salmantino.

Con tres ingredientes, música, animación y muchas risas, la sátira ha envuelto el clima mirobrigense para aportar esa tan deseada diversión que se espera por el Carnaval del Toro.

Por otro, previamente el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, entregó a Gabriel de Aller una placa de reconocimiento como veterano constructor de tablaos y así agradecer la dedicación realizada en este trabajo.