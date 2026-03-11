Nacho Guerreros, ‘Coque’ en ‘La que se avecina’, visita Ciudad Rodrigo y deja en el aire un posible proyecto

El actor Nacho Guerreros, conocido principalmente por sus papeles en ‘Aquí no hay quien viva’ y en ‘La que se avecina’, ha realizado una visita muy especial en Ciudad Rodrigo recorriendo las calles mirobrigense y dejando entrever un futuro proyecto que se está tejiendo.

Acompañado del jefe de comunicación La Noche es Comedia, Raúl Rubio, donde participa el propio actor, Macarena Gómez, Xavier Deltell, Miguel Ángel Martín y Jorge García “El Perrichi”, y del mirobrigense César Merino, de Descubriendo España, han visitado los rincones de la localidad.

Ante esto, el propio Nacho Guerrero ha indicado en su post de Instagram que “hay ciudades que parecen decorados de cine y luego está Ciudad Rodrigo, que es aún mejor porque es real”, dejando mostrar la belleza de una de las joyas charras.

Del mismo modo, y dejando en el aire un futuro proyecto, ha hecho hincapié en que “Vinimos aquí con dos misiones: recorrerla como turistas y enfrentarnos a un reto muy especial. Entre calles de piedra, puertas antiguas y miradores que parecen detenidos en el tiempo… algo ocurrió ayer”.

De momento toca esperar a ver qué ocurre y qué proyecto se realizará por tierras charras. Además, no es la primera vez que se relaciona a Salamanca con ‘La que se avecina’, llegando a buscar figurantes en 2019 en el Aeropuerto de Matacán, o con las raíces salmantinas de Carlota y ‘Nano’, dos de los hijos de ‘Los Cuquis’ en ‘La que se avecina’.