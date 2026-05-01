Navasfrías marca 1,6 grados y se cuela entre las mínimas más bajas de España

Navasfrías ha destacado en la madrugada de este viernes entre las zonas más frías del país, al registrar 1,6 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Ical, situándose así entre las diez temperaturas más bajas de España.

El registro salmantino solo ha sido superado por El Puerto del Pico (Ávila), que ha marcado la mínima nacional con 1,2 grados. También figuran entre los valores más bajos el puerto de San Isidro (León) y Cuéllar (Segovia), ambos con 3,5 grados.

De cara a la jornada de este viernes, la Aemet prevé en Castilla y León un día con intervalos nubosos en el norte y el este de la comunidad. No se descartan precipitaciones en la zona norte, que podrían ir acompañadas de tormentas durante la segunda mitad del día.Las temperaturas mínimas tenderán a subir ligeramente en el noreste, mientras que las máximas continuarán en ascenso.