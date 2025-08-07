Navasfrías, registra la séptima temperatura más baja de España en esta jornada de intenso calor

La estación meteorológica de Navasfrías ha registrado la séptima temperatura más baja de España en la madrugada de este jueves, 7 de agosto. Una jornada que destaca por el intenso calor en prácticamente todo el territorio nacional.

Este reducto de frescor, situado en la comarca de Ciudad Rodrigo, ha registrado esa temperatura mínima de 10.8 grados a las 7:40 horas.

Ese ranking lo lidera el Puerto del Pico, en Ávila, que a las 6:50 horas registró la temperatura más baja del país con 7,5 grados centígrados.

Se da la circunstancia, además, que, en tema meteorológicos, otra estación de la provincia ha registrado un dato inusual hoy en España. Se trata de Matacán, que forma parte de las única cinco estaciones meteorológicas que han registrado precipitaciones este 7 de agosto. Aunque solo 0,2 litros por metro cuadrado.