Los niños de Ciudad Rodrigo concluyen el programa 'Verano digital' con la entrega de diplomas diseñados por ellos mismos

La Fundación Ciudad Rodrigo ha puesto punto y final esta semana a la actividad "Verano digital. Aprende y juega con las TICs", una iniciativa que, desde el pasado 1 de julio, ha acercado las nuevas tecnologías a 19 niños y niñas de la localidad.

El programa, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de ENUSA, culminó con una emotiva sesión de clausura en la que los jóvenes recibieron diplomas de participación. Un detalle significativo de la jornada es que fueron los propios participantes quienes diseñaron sus diplomas, demostrando así las habilidades digitales adquiridas.

Además del aprendizaje tecnológico, el "Verano digital" ha combinado las clases con diversas salidas culturales, ofreciendo a los niños una experiencia completa y lúdica. La Fundación Ciudad Rodrigo ya ha anunciado que las fotografías de la sesión final, donde se puede ver a los jóvenes con sus diplomas, están disponibles para su visualización.