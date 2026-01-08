Nuevos cursos del Centro de Nuevas Tecnologías de Ciudad Rodrigo

El Centro de Nuevas Tecnologías de Ciudad Rodrigo ha retomado la actividad con un nuevo periodo de formación para este primer semestre de 2026. Las clases se desarrollarán del 15 de enero al mes de junio para los cursos organizados por la Fundación Ciudad Rodrigo en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con una subvención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Para este trimestre se ofertan cursos para niños y jóvenes como paquete Office, Canva, Inteligencia Artificial, mecanografía, APP para editar fotos y videos, Genially… Y también se ofertan cursos de móviles e informática, básica y avanzada, para adultos: paquete Office, Apps móviles (WhatsApp, Gmail, Canva…), Inteligencia artificial, trámites telemáticos, redes y ciberseguridad, Web 2.0.

Las clases se impartirán de lunes a viernes en diferentes grupos y horarios de mañana y tarde. La formación tiene lugar en el edificio educativo municipal (aula UNED)

El precio para el curso de informática para niños y jóvenes (6-16 años) con sesiones de una hora dos días a la semana son 40 euros todo el curso (35 euros cada uno si son hermanos) Por su parte, el curso de informática y móvil para adultos, con sesiones de una hora, dos días a la semana, son 40 euros todo el curso (35 euros si son jubilados)

Las inscripciones se pueden hacer hasta el 15 de enero en la Fundación Ciudad Rodrigo, plaza Herrasti 3 (edificio AFECIR junto a la entrada turística de la Catedral), también en los teléfonos 923 16 97 63 y 682 38 19 34 y en el correo electrónico nuevastecnologiasfcr@gmail.com