El parque de Las Canteras de Ciudad Rodrigo cuenta ya con nuevos juegos infantiles tras una renovación "integral"

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo finaliza una renovación integral en una de las zonas de ocio más populares de la ciudad, con una inversión de 66.000 euros.

El parque de Las Canteras en Ciudad Rodrigo luce una imagen totalmente renovada tras la finalización de las obras impulsadas por el Ayuntamiento. El alcalde, Marcos Iglesias, junto a los delegados municipales Ramón Sastre, José Manuel Jerez, Rodrigo Toribio, Rubén Benito y Manuel Montejo, visitaron la zona para supervisar el resultado de la ambiciosa actuación.

La renovación ha supuesto una importante mejora en la calidad y seguridad de las instalaciones. Entre las novedades más destacadas se encuentran la instalación de caucho continuo y césped artificial en la zona de juego, lo que garantiza una superficie más segura y limpia para los más pequeños.

Además de los nuevos juegos infantiles instalados en el parque principal, la actuación se ha extendido al otro lado de la calle con la incorporación de una zona de calistenia. Este nuevo espacio está específicamente diseñado para los jóvenes, ofreciéndoles una alternativa deportiva al aire libre y respondiendo a una demanda de equipamientos juveniles en la zona.

Esta renovación integral ha supuesto una inversión de 66.000 euros, enmarcada en la planificación del equipo de gobierno para la modernización de los parques infantiles de la ciudad.

El Ayuntamiento ha avanzado que esta política de mejora de parques y zonas verdes continuará próximamente. Las siguientes actuaciones previstas se llevarán a cabo en los parques situados en las calles Hermanos García Carraffa y Las Batuecas, dando continuidad a la renovación de parques en barrios y agregados.