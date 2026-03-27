El paso ‘La Caída’, de la cofradía Jesús Nazareno de Ciudad Rodrigo, no saldrá por falta de costaleros

Paso de la Caída en la procesión de La Agonia en Ciudad Rodrigo

El paso de ‘La Caída’ no podrá salir esta Semana Santa en Ciudad Rodrigo debido a que no han salido suficientes costaleros para llevarlo, como ha asegurado la presidenta de la entidad en una entrevista a Radio Águeda. El paso salía habitualmente en la procesión de La Agonia, durante la mañana del Jueves Santo.

“No encontramos suficientes costaleros, es una novedad triste”, ha asegurado Mariam Cruz que añade que “necesita muchísimos cargadores y no tenemos mas que la mitad y no podemos llevar un paso tan pesado con tan poca gente, porque no es posible”.

La cofradía cuenta con 560 cofrades, fue fundada en 1890. Procesionan con distintos pasos como La Dolorosa, Jesús Nazareno, Jesús Resucitado, así como con las escenas de los Azotes, así como el Ecce Homo y la Caída, que no saldrá este año.