Perera y Diosleguarde cierran a hombros el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo ante un desclasado festival de Criado

Para el adiós del Carnaval, Ciudad Rodrigo volvía a apostar por la veterinaria de una figura del toreo como es Miguel Ángel Perera y por los jóvenes que vienen reclamando este lugar. Borja Jiménez, es uno de esos toreros que quiere estar en el podium, aunque hoy no ha tenido seguro la tarde que le hubiera gustado. Manuel Diosleguarde, el torero salmantino del cartel, vino a Miróbriga con esa raza tan suya que deja claro que quiere y sobre todo que está preparado para afrontar retos mayores. Ahora solo faltan las oportunidades.

A la terna de matadores le acompañaba el triunfador del Bolsín Taurino de este año, el francés Clovis Germán Metge. Manuel Criado, la divisa elegida, un festival desclasado y pobre de presentación.

Festival del martes en el Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

Fue Perera el primero por alternativa en recibir a uno de Criado que estuvo muy por debajo en tamaño y hechuras que la novillada el lunes o el novillo del sábado que le tocó en suerte a El Mene . No es nada nuevo, pero sí de vital importancia que por el bien y sobre todo por el futuro de la fiesta se ataje un problema que lleva ya años y se empiece a cuidar más estos detalles en los festejos taurinos, ya que no es de lógica que un novillero con menor trayectoria haga frente a un animal que duplica en tamaño y peso al de un matador de toros, ni siquiera en un festival. Esto también forma parte de la ética y los valores…

Miguel Ángel Perera en el festival del martes en el Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

En lo referente a la faena, nada hubo que afearle a Miguel Ángel. El maestro extremeño quitó por chicuelinas mezcladas con tafalleras una obra brindada al caballista Juan Luis Perita. Un novillo que fue pronto, con recorrido, continuidad, repetidor y bravo al que la sabiduría de un maestro logró atemperar estructurando una obra que fue a más. Conocedor de los terrenos de esta plaza y dadas las cualidades del animal, la faena se construyó en los medios, con un Perera variado que encantó al público. La estocada, fulminante. Dos orejas frente a un novillo de vuelta al ruedo discutible.

Borja Jiménez en el festival del martes en el Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

Después de las dos orejas de Perera, Borja Jiménez no se iba a dejar a ganar la pelea, al menos esa era la intención aunque su oponente no fue para tirar cohetes. Lanceó a la verónica rematando con una revolera y sin quite previo a la faena de muleta, antes de dejar el novillo en el caballo al que prácticamente no se le picó a petición del propio matador. Genuflexo inició la obra el sevillano ante un segundo de Criado más pegajoso, con mejor condición por el pitón derecho por donde primó casi toda la obra. La embestida más brusca y violenta por el izquierdo donde afearon dos desarmes. Tuvo que usar el verduguillo pese a demorar la tarea, escuchando un aviso. Una oreja regalada y sin petición mayoritaria.

Brindis de Diosleguarde al banderillero José Andrés Gonzalo en el festival del martes en el Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

El novillo más hecho del encierro se lo llevó Manuel Diosleguarde que optó también por el lance rey, verónica hiladas con una revolera. Tras el puyazo de Alberto Sandoval se pasó directamente a las banderillas y sin más dilaciones el charro se fue directo a brindar la muerte de esta animal al banderillero José Andrés Gonzalo quien ha actuado en varias ocasiones a sus órdenes; un detalle bonito y torero, que realza los valores de esta profesión, ya que este Martes de Carnaval ha sido el último paseíllo en Ciudad Rodrigo del subalterno. Le tocó tragar a Diosleguarde con la zurda, el pitón de mayor peligro del pupilo de Criado que le dio varios avisos. Con la diestra se sintió más y eso llegó a los tablaos. Una obra cosecha propia del diestro que enfrente tuvo a un soso y desclasado novillo al que le sacó lo que realmente tuvo mientras duró. Estocada trasera pero efectiva. Dos orejas.

Manuel Diosleguarde en el festival del martes en el Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

Clovis Germán Metge fue el último en actuar. El triunfador del Bolsín de Ciudad Rodrigo mostró un toreo muy natural y personal de trazo largo que gustó al aficionado, con la frescura y fallos propios de un novillero sin caballos. Estuvo más asentado y con mayor acople en la segunda parte de la faena encadenando naturales que fueron ovacionados ante un buen eral. Un aviso y ovación.

Clovis Germán Metge en el festival del martes en el Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

Ficha del festejo: