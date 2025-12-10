Perera, Talavante, Borja Jiménez y Diego Urdiales protagonizan el cartel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo ya descuenta los días del calendario para volver a disfrutar del Carnaval del Toro, su cita más importante en la que ya se ultiman detalles. Este miércoles, la comisión del Carnaval del Toro ha dado a conocer el cartel completo para los festejos taurinos del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026. Dos festivales taurinos y dos novilladas conforman un programa del 14 al 17 de febrero.

El 14 de febrero se lidiarán cuatro novillos para Diego Urdiales para Diego Urdiales, Alejandro Talavante, Pablo Aguado y El Mene en un festival taurino con picadores. Para el 15 de febrero se lidiarán cuatro novillos de Orive serán para el 2º, 3º, 4º y 5º clasificado del Bolsín Taurino 2026, además de un 1 astado para el rejoneador Víctor Herrero.

La novillada con picadores del lunes 16 contará con novillos de Sánchez Herrero para Tomás Bastos, Julio Méndez, Félix San Román y Diego Mateos, que debutará con picadores.

Cierran el cartel Miguel Ángel Perera, Borja Jiménez, Manuel Diosleguarde que liidarán tres novillos de Juan Manuel Criado el martes 17 de febrero. El triunfador del bolsín además lidiará un novillo de Orive.