La Pesquera de Ciudad Rodrigo, escenario para un ‘escape room’ el 19 de agosto

El parque de La Alameda, de Ciudad Rodrigo, en la zona de La Pesquera, será el escenario elegido para llevar a cabo un ‘escape room’ que está programado para el próximo martes 19 de agosto.

La actividad se ha promocionado por parte del Ayuntamiento bajo el título ‘El Ministerio del río verde’, organizado por la delegación municipal de Juventud, gestionado por Ana Castaño. Para participar se requiere de inscripción previa gratuita a través del 666111772, para las cuales hay disponibles 20 plazas hasta completar aforo.

En esta actividad podrá participar menores de entre 8 y 14 años.