Prevención contra el cáncer: Ciudad Rodrigo renueva su ayuda a la AECC

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha aprobado la renovación de la concesión de una subvención directa a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para sufragar los gastos ocasionados en el desarrollo de sus actividades de prevención dirigidas tanto a la población en general, como a escolares con el objetivo de realizar actividades de prevención primaria y secundaria de la enfermedad durante este año 2026.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la delegada municipal de Servicios Sociales, Joana Veloso, ha sido la encargada de explicar las motivaciones que llevan al Consistorio a conceder esta ayuda de 2.000 euros para el presente ejercicio a la agrupación mirobrigense de la AECC que encabeza su presidenta, Verónica María Sastre.

Una propuesta de concesión de subvención municipal que ha contado con la unanimidad y el informe favorable de todos los miembros de la comisión de Asuntos Sociales.

A lo largo de este 2026, la delegación local de la AECC tiene previsto organizar y desarrollar una serie de actividades:

Difusión del conocimiento. Con la implementación de actividades formativas denominadas “Café con…”, concebido como espacios de encuentro participativo en un ambiente cercano y accesible. Sesiones dirigidas por profesionales, personal cualificado y especializado, garantizando el rigor, la fiabilidad y la actualización de la información solicitada. Se abordarán temas de interés para la población.

Acciones de sensibilización: como la Marcha contra el cáncer para visibilizar l enfermedad y el compromiso social de la lucha contra la misma, para contribuir de forma simbólica a la causa.

Implantación de una cobertura de servicios: para dar a conocer a la población los recursos y apoyos disponibles orientados a mejora la calidad de vida de las personas afectas y de su entorno familiar: - Servicio de atención psicológica - Acciones desde el ámbito del Trabajo Social - Fisioterapia y nutrición - Asesoramiento jurídico – laboral.