La procesión de la Sábana Santa y del Resucitado ponen fin a la Semana Santa en Ciudad Rodrigo con la resurrección de Jesucristo

Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen en la procesión de la Pascua de Resurrección en Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo es uno de los municipios de la provincia con mayor actividad durante la Semana Santa, con varias procesiones que dieron comienzo el Viernes de Pasión con La Dolorosa hasta este Domingo de Resurrección; entre medias solo dos días de descanso el Lunes y el Sábado Santo.

En total han sido ocho cofradías las que han salido a la calle: Cofradía Jesús Nazareno, Cofradía Jesús Amigo de los Niños, Cofradía de la Oración del Huerto, Ilustre Cofradía de la Santa Cruz, Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración Cofradía del Silencio y Cofradía de La Soledad.

La Cofradía Jesús Nazareno fue la primera en desfilar por las calles de Miróbriga el Viernes de Pasión y también ha sido la última al hacerlo este Domingo de Resurrección, junto a otras cofradías mirobrigenses, con el paso del Resucitado y la Virgen de la Dolorosa; la primera imagen ha salido del patio del Hospital de la Pasión y la segunda de la Catedral para encontrarse en la plaza mayor, donde ha tenido lugar el acto del Encuentro y la posterior procesión con ambas imágenes dirigiéndose hacia la iglesia de San Agustín. Un acto que ha estado presidido por el vicario general de la Diócesis, José María Rodríguez-Veleiro y que ha contado con la participación del alcalde Marcos Iglesias y otros miembros de la Corporación municipal.

Esta jornada de resurrección ya dio comienzo de madrugada en Ciudad Rodrigo con la segunda procesión de la Sábana Santa por parte de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración Cofradía del Silencio que puso en marcha la creación de una réplica de la Sábana Santa en 2025, creación del artista Miguel García, con la intención de enriquecer las celebraciones pascuales y ofrecer a los fieles una oportunidad de reflexión sobre el misterio de la Resurrección.

En señal de duelo, la Sábana Santa llegó cubierta por un manto negro del que se despojó a su llegada a la plaza con el regreso de la luz y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.

Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen en la procesión de la Pascua de Resurrección en Ciudad Rodrigo | AYTO_CIUDAD_RODRIGO_CASAMAR

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