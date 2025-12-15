El productor de radio, David Vicente Andueza, será el pregonero de ‘Carnavaldeltoro.es’

La Asociación Carnavaldeltoro.es ya ha dado a conocer a su pregonero del Carnaval del Toro. La personalidad encargada de pronunciar el pregón de esta Asociación será David Vicente Andueza, mirobrigense del Barrio Nuevo y productor del programa de Radio Nacional de España Mañana más. El acto está fijado para la jornada del jueves 5 de febrero, dando comienzo a las 20:30 horas. De 42 años, y tras vivir los 14 primeros de su vida en El Puente, se mudó junto a su familia, por cuestiones laborales, a Villamuriel de Cerrato (Palencia). También ha residido en Salamanca, Toledo y Madrid.

A nivel formativo, estudió Imagen Audiovisual en el IES Rodríguez Fabrés de Salamanca y el Ciclo Formativo de Producción Audiovisual, Radio y Espectáculos en el IES Puerta Bonita de Madrid.

Tras pasar como becario por el departamento de Producción de Las Mañanas de La 1 de TVE, en septiembre de 2007 entró en Radio Nacional de España, donde acumula 18 años de experiencia produciendo algunos de los programas más célebres de la radio pública. Ha tomado parte en espacios como Clásicos Populares, Siluetas o Asuntos Propios – verano. En mayo de 2009 se incorporó a No es un día cualquiera, donde conoció a la que considera su “madre radiofónica”, Pepa Fernández, con quien también trabajó en la producción del espacio De pe a pa. Actualmente es productor del programa Mañana más, presentado por Ángel Carmona, que se emite de lunes a jueves, de 8:00 a 10:00 en RNE Audio, y de 2:00 a 4:00 de martes a viernes en RNE. Además, colaboró varias temporadas con Dramedias, el programa de artes escénicas de Radio 3 y RNE, donde se encarga de la sección “La trascénica”.

Desde la asociación aseguran que sus lazos con Ciudad Rodrigo se han mantenido inquebrantables a lo largo de su andadura vital, tanto a nivel familiar como de amistad. Además, ha presumido de Miróbriga en cada oportunidad que ha tenido, tanto a nivel particular como, especialmente, profesional; dando cabida a la Feria de a través de Dramedias o acercando la radio al propio Teatro —donde en 2026 pronunciará su pregón—, ya que desde este espacio centenario se emitió en abril de 2019 No es un día cualquiera.

Por otra parte, en este mismo acto se realizará el acto de entrega de la distinción ‘Reloj Suelto’ a una de las peñas con más solera de las Fiestas Grandes: ‘Los Pacíficos’, que este Carnaval del Toro del 2026 cumplen medio siglo de vida. Desde su fundación, su implicación con el Carnaval del Toro ha sido constante y notoria. Han sido un grupo de referencia en la creación de carrozas, especialmente durante las décadas de los 80, 90 y los primeros años del siglo XXI, llevando los desfiles a algunas de sus cotas más altas de creatividad y originalidad.