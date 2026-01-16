Programa completo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026: actividades, pregones y ganaderías de encierros y capeas

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo presenta el programa completo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026 que tendrá lugar del 13 al 17 de febrero, aunque anteriormente ya se celebrarán otras actividades, así como pregones de las peñas para abrir boca antes de la llegada de este gran evento internacional.

De igual manera, el Ayuntamiento ha dado a conocer las ganaderías de los encierros y capeas, mientras que en la tarde de este viernes se proyectarán las imágenes de todas las redes en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

Los primeros toros en salir al ruedo del coso de tablas serán de la ganadería de Antonio López Gibaja en la capea nocturna del viernes, después de la tradicional cogida de barreras de los mozos. El encierro a pie del sábado 14 estará protagonizado por tres toros de Monte la Ermita, junto con los dos de la capea del viernes.

El encierro a caballo del domingo serán también reses de Antonio López Gibaja; mientras que los toros del encierro de lunes pertenecen a la ganadería de Fermín Bohórquez; los toros de la capea nocturna de este día son de Brazuelas. Finalmente, el encierro del martes se hará con seis toros de Sánchez Herrero. El Toro del Aguardiente es también del hierro de Sánchez Herrero al igual que el Toro del Antruejo.

Presentación del Programa del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026 | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Durante la presentación del programa, que ha contado con la presencia de los ediles delegados José Manuel Jerez, Víctor Gómez, Paola Martín Muñoz, Vanesa García, Rodrigo Toribio y Manuel Montejo, además del alcalde, Marcos Iglesias, y el teniente de alcalde, Ramón Sastre, se ha indicado que las reses del encierro a caballo de López Gibaja no podrán estar en terreno mirobrigense hasta después del 30 de enero, a la espera de ver si se levantan las restricciones que hay actualmente en Castilla y León por la Dermatosis Nodular Contagiosa. Si las restricciones no se levantarán y no se pudieran traer finalmente a Ciudad Rodrigo, al no poder embueyar las reses bravas con las mansas no habría encierro a caballo. Otra de las novedades será el sábado, donde tras el festival taurino habrá una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, con un eral que lidiará el alumno Moisés Fraile.

El primero de los acontecimientos está programado para el viernes 30 de enero, cuando se presentarán la reina y las damas, realizándose la imposición de bandas. Antes de la llegada del Carnaval habrá varios pregones por parte de diferentes peñas locales (Carnavaldeltoro.es; 'El Caballo'; 'Charra del caballo'; y la 'Puerta del Desencierro'). El pregón mayor tendrá lugar el viernes 13 de febrero con el discurso previo en el balcón del Ayuntamiento y su posterior presencia en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal por parte del torero extreneño Alejandro Talavante.

El resto de la programación completa del Carnaval entre la que destacan los tradicionales desfiles y bailes de disfraces, así como de carrozas se puede consultar en el siguiente documento: