Puerto Seguro acogerá la Jornada de los Almendros en Flor el 28 de febrero

La localidad de Puerto Seguro acoge la quinta edición de la marcha senderista y la actividad de pintura al aire libre “Almendros en flor”. La actividad tendrá lugar el sábado 28 de febrero e incluirá una ruta senderista guiada e interpretada de 8,8 kilómetros por las arribes del Águeda. Además, se celebrará el encuentro de pintura al aire libre con el que los participantes podrán disfrutar de la maravillosa vista de los almendros.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con salida desde la Plaza Mayor de la localidad donde se entregarán las bolsas de avituallamiento con hornazo, empanada, agua y fruta. Tras el reparto de los pintores por la zona, comenzará la ruta guiada que incluye una comida a las 13.30 horas y las visitas guiadas al museo etnológico y el lagar de aceite a partir de las 16.00 horas. A partir de las 17.00 horas habrá un café y se podrá visitar la exposición de las pinturas realizadas durante la jornada.

Una agradable jornada disfrutando de los almendros y el paisaje para dar visibilidad a un territorio desconocido para muchos. Para participar se puede hacer un bizum en el teléfono 607494649 indicando nombre, apellidos y el número de personas. La inscripción es obligatoria en https://vidaenlaraya.wixsite.com/vida/5jornadaalmendrosenflor. El precio son 10 euros por persona y la fecha tope para inscribirse es el 23 de febrero.

Ruta senderista