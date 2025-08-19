El Rebollar muestra su oposición a los proyectos mineros con el “Abrazo al agua”

Los vecinos de la zona de El Rebollar han vuelto a manifestar su oposición a los distintos proyectos mineros que se prevén en la zona. Así, este domingo han celebrado una jornada reivindicativa en defensa de los recursos hídricos de la comarca para dejar ver el peligro que desde las plataformas Rebollar Vivo y Sierra de Gata Viva aseguran que provoca.

En el Abrazo al agua participaron unas 150 personas comprometidas con los ecosistemas acuáticos. El manifiesto fue elaborado por Ángel Iglesias Ovejero que hizo un repaso de los sitios históricos relacionados con el agua en El Rebollar defendiendo “la riqueza natural e hidrológica frente a las agresiones a las que las grandes empresas quieren someter nuestra tierra”, subrayando que la minería a cielo abierto “requiere borrar del mapa literalmente amplias extensiones de paisaje natural”, al excavarse “hoyos de hasta varios kilómetros de largo y ancho y centenares de metros de profundidad”.

Asimismo, se incidió en que las minas a cielo abierto son “una amenaza para la salud y el medio ambiente”, ya que su explotación “devora millones de metros cúbicos de agua en perjuicio de la ganadería, la agricultura y el agua sanitaria de la población”, perjudicando asimismo las explosiones a los acuíferos, de ahí el objetivo del acto de dar un “abrazo al agua” de forma simbólica al mismo tiempo que se gritaba “alto y fuerte” a las empresas mineras y a las administraciones “¡Minas no! ¡Agua sí!”.