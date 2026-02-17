Los maletillas piden “respeto” en Ciudad Rodrigo y protagonizan un pequeño encontronazo con los recortadores en la penúltima capea del carnaval

En los instantes previos al comienzo de la capea de la mañana de este martes, algunos maletillas y recortadores han protagonizado un pequeño encontronazo después de que los maletillas hayan paseado un gran pancarta por el ruedo con un mensaje claro “Pedimos respeto y el mismo tiempo”.

Los toreros llevan quejándose durante todo el carnaval de que tienen poco espacio para torear a las reses que salen en las capeas, ya que la mayor parte del tiempo la ocupan los mozos que salen a recortar.

Capea de mañana en el martes del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo | Mateo G.J.

Sin embargo, la lógica, según dicen los recortadores es que sean ellos quienes se expongan en primer lugar ante los astados porque el animal desarrolla menos sentido y después pueden salir igualmente a torear los maletillas. De la otra manera, indican que si salen primero a torear el animal aprende pronto y se desgasta, no sirviendo para los cortes.

Las palabras que han tenido han sido con respeto y el transcurso del festejo se ha desarrollado con normalidad pese a la intervención de la Policía Local y Guardia Civil que se acercó a los actuantes para ver qué estaba sucediendo. De hecho, cuando uno de los recortadores, César Fernández ‘Cesitar’, estuvo en apuros tras la realización de un quiebro en el primer toro, resbalándose a la salida, fue un maletilla, el matador de toros José Luis Gordillo, quien salió a hacerle el quite a cuerpo limpio. Una vez lejos del toro se fruncieron en una abrazo de agradecimiento.

Fue en 2019 la última vez que recortadores y maletillas discutieron en el ruedo de Miróbriga por estar más cerca del toro. Desde entonces y en los últimos años, la relación ha gozado de una buena convivencia, una tónica que ha marcado también este año el festejo popular.