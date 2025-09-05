Se reinician los trámites para el desmantelamiento de la Planta Quercus en Saelices el Chico

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la fase I del proyecto de desmantelamiento y cierre de la Planta Quercus, dedicada a la fabricación de concentrados de uranio en Saelices el Chico.

La iniciativa, promovida por Enusa Industrias Avanzadas S.A., S.M.E., tiene como objetivo avanzar en el cierre definitivo de unas instalaciones que permanecen en situación de cese de explotación desde 2003, tras la paralización de la producción en 2002.

El proyecto, dividido en tres fases, arranca ahora con una primera etapa que contempla la construcción de un recinto impermeabilizado de confinamiento para albergar los residuos derivados de la demolición y descontaminación de las instalaciones industriales, así como su sellado, remodelación y revegetación, de forma que el impacto radiológico tras el cierre sea equivalente al fondo natural de la zona.

Cabe recordar que en 2018 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió una declaración de impacto ambiental favorable al desmantelamiento, pero esta perdió vigencia al no haberse iniciado las obras en el plazo legal de cuatro años. Por ello, Enusa ha vuelto a solicitar el trámite, actualizando el proyecto y el marco normativo.

El plan estará ahora sometido a información pública durante treinta días hábiles a partir del 4 de septiembre de 2025. Durante este periodo, la documentación podrá consultarse tanto en la web del Ministerio de Transición Ecológica como en la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, y se podrán presentar alegaciones a través de medios electrónicos o por escrito.

El objetivo final es lograr la restauración del emplazamiento y su integración en el entorno natural, garantizando la seguridad radiológica para la población y el medio ambiente.