Renuevan la señalización en la antigua travesía de la N-620 en Ciudad Rodrigo

Renovación de señalización en la antigua travesía de la N620 en Ciudad Rodrigo

La Concejalía de Policía Local y Movilidad del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, bajo la dirección de Rubén Benito, ha puesto en marcha un proyecto de renovación de la señalización vertical en la antigua travesía de la N620. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad tanto para vehículos como para peatones en una de las zonas de la ciudad con mayor densidad de tráfico.

La intervención se centra en las avenidas de Salamanca y Portugal, abarcando desde el Puente Nuevo hasta el Cruce y continuando desde allí hasta las rotondas de acceso a la autovía de Castilla en dirección a Salamanca.

Renovación de señalización en la antigua travesía de la N620 | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo / CASAMAR

En total, se están instalando 93 nuevas señales, lo que incluye tanto la sustitución de carteles deteriorados como la colocación de nuevas indicaciones. Esta mejora cuenta con una inversión de casi 15.000 euros, más el IVA, lo que subraya el compromiso del ayuntamiento con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial.

Según la concejalía, esta acción tendrá un impacto sustancial en la seguridad vial, haciendo que las vías sean más claras y seguras para todos los usuarios.