Representantes de la Cámara de Colombia visitan Ciudad Rodrigo en el marco de un curso de la USAL

El alcalde de Ciudad Rodrigo recibe a representantes de la Cámara de Colombia

Ciudad Rodrigo ha sido elegida como destino para una visita cultural y educativa de un grupo de personal legislativo y administrativo de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia.

Los visitantes fueron recibidos oficialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento mirobrigense por el alcalde, Marcos Iglesias, quien les dio la bienvenida a la ciudad. Esta visita forma parte de las actividades organizadas por la Universidad de Salamanca (USAL) para los estudiantes colombianos que están cursando el programa de Derecho Parlamentario.

Además de un recorrido cultural por la ciudad, el itinerario del grupo incluye una de sus clases formativas, que se impartirá en el Edificio municipal Educativo-Uned de Ciudad Rodrigo, integrando la experiencia práctica y académica con el conocimiento del entorno histórico-institucional español.