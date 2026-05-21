Rosa Ana Lanero Lera asume la jefatura de la Comisaría Conjunta de Policía Nacional en Fuentes de Oñoro

La Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha acogido este martes el acto de recepción oficial a la inspectora jefa Rosa Ana Lanero Lera, nueva responsable de la Comisaría Conjunta de la Policía Nacional en Fuentes de Oñoro.

La subdelegada del Gobierno, Rosa López, ha recibido a la nueva jefa policial en su despacho oficial, en un encuentro institucional en el que también han participado el comisario jefe provincial, Claudio Javier Díaz Serrano, y el comisario jefe provincial de Operaciones, Francisco Riesco Riesco.

Durante la reunión, Rosa López ha trasladado a Lanero Lera sus mejores deseos ante esta nueva responsabilidad, poniendo en valor la importancia del trabajo que desarrollan diariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en un enclave estratégico como Fuentes de Oñoro.

Asimismo, ha destacado que la labor de estos profesionales resulta clave para mantener los elevados niveles de seguridad ciudadana en la provincia.

Con este nombramiento, Rosa Ana Lanero Lera releva al inspector jefe Baltasar Reyes García Rodilla al frente de la Comisaría Conjunta. La nueva responsable afronta esta etapa respaldada por una consolidada experiencia profesional y una trayectoria reconocida con diversas distinciones institucionales.