"Ruta Wellington" gana el XXII Concurso de Fotografía de la Feria del Caballo 2025

El fotógrafo Juan José Sánchez González ha sido el ganador del Primer Premio en el XXII Concurso de Fotografía de la Feria del Caballo 2025 con su obra titulada "Ruta Wellington". La noticia se dio a conocer tras la reunión del jurado, que fue presidido por el alcalde, Marcos Iglesias, y que estuvo integrado por los delegados municipales Joana Veloso, Vanesa Molinero y Rubén Benito, además de la edil Carmen Lorenzo.

El alcalde Marcos Iglesias aprovechó la ocasión para destacar la elevada calidad de todas las instantáneas presentadas a esta edición. Según el regidor, se valoró especialmente la capacidad de los participantes para capturar la "visión del conjunto caballo y la muralla, que no deja de ser el elemento más distinguido y que más nos identifica". Esta temática, que vincula la tradición ecuestre con el patrimonio de la ciudad, fue un factor determinante en la deliberación del jurado.

El primer premio, dotado con 150,00 € y diploma, recayó en la fotografía "Ruta Wellington" de Juan José Sánchez González. El segundo premio, de 100,00 € y diploma, fue para Ángel Manuel Serrano Montero por su imagen "Espectáculo Ecuestre". Finalmente, Ramón Iglesias Taguan se llevó el tercer premio, consistente en 50,00 € y diploma, por su fotografía titulada "Faenas del Campo", completando así el palmarés de la edición.