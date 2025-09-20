Las rutas ecuestres llenan de vida la segunda jornada de la XXIV Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo

La segunda jornada de la XXIV Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo estuvo marcada por la fuerza y la belleza de las rutas ecuestres, que lograron convertir las calles en un escenario de tradición y fiesta. Desde primeras horas de la mañana, los grupos procedentes de Fuenteguinaldo y Gallegos de Argañán hicieron su entrada en la ciudad, sumando color y movimiento a una jornada especialmente esperada por vecinos y visitantes.

Junto a ellos, destacó la participación de la Ruta Wellington, que cada año revive la huella histórica del paso de las tropas aliadas en la Guerra de la Independencia. Estos recorridos, que fusionan deporte, cultura y memoria, sirvieron de antesala perfecta para el gran ambiente ecuestre que caracteriza a esta cita anual.

A los participantes foráneos se unieron decenas de caballistas locales, que demostraron una vez más la pasión de la comarca por el mundo del caballo. Entre aplausos y miradas de admiración, la comitiva ecuestre avanzó hasta el recinto ferial, donde las actividades continuaron con concursos, exhibiciones y encuentros entre aficionados.

La feria, que cumple 24 ediciones, reafirma así su papel como uno de los eventos más representativos de la vida cultural y festiva de Ciudad Rodrigo.