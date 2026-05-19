Saelices el Chico impulsa su Parque Arqueológico con 1,2 millones del Plan de Sostenibilidad Turística

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha avalado este martes en Saelices el Chico la creación del Parque Arqueológico Villa Romana, una actuación financiada con 1,2 millones de euros dentro del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, según ha recogido Ical.

Sen ha destacado que este proyecto busca convertir la localidad en un referente turístico vinculado al patrimonio, la cultura y la sostenibilidad, además de impulsar su integración en la oferta turística de la comarca mirobrigense y de la provincia de Salamanca.

El delegado ha subrayado también la importancia de este tipo de iniciativas para “potenciar el mundo rural y luchar contra la despoblación”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permite poner en valor recursos arqueológicos como los de Saelices el Chico.

Tal y como ha recogido Ical el parque se ha desarrollado a partir de distintas actuaciones, entre ellas la rehabilitación de edificios para un Aula Arqueológica, la restauración ambiental, el saneamiento integral de aguas, la limpieza del Camino de los Molinos y la adecuación de infraestructuras en el yacimiento.

Asimismo según Ical, los trabajos han permitido poner en valor restos arqueológicos hallados en el casco urbano durante obras de saneamiento, donde se localizaron estructuras medievales y vestigios de una villa romana del siglo IV, probablemente asentada sobre otra anterior del siglo I.

En el conjunto de Castilla y León, estos planes cuentan con financiación estatal a través de fondos del Plan de Recuperación, con una inversión global superior a los 120 millones de euros destinada a distintos proyectos de sostenibilidad turística en la Comunidad, según Ical.