De Salamanca a Huelva: nueve grupos de folclore llenarán de música y danza el Sábado Santo en Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo volverá a convertirse en el epicentro de la tradición el próximo Sábado Santo, 4 de abril, con la celebración de la XLV Fiesta de la Charrada. Este evento, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, ha sido presentado oficialmente por el alcalde, Marcos Iglesias, junto a la delegada de Cultura, Belén Barco, y el coordinador de la festividad, José Ramón Cid.

La programación arrancará a las 10:00 horas con un pasacalles de tamborileros y dulzaineros que recorrerá todos los barrios del municipio. El mediodía estará marcado por la espectacularidad de la doma vaquera charra en el foso de la Puerta del Sol, seguida de un desfile de jinetes y charros hacia la Plaza Mayor. A las 13:00 horas, los grupos locales Botón Charro y Aires Charros abrirán el apetito festivo con una exhibición de baile tradicional ante los vecinos y visitantes.

El plato fuerte llegará a las 17:00 horas en la Plaza Mayor con el Festival de la Charrada. En esta edición participarán nueve grupos procedentes de diversos puntos de la provincia de Salamanca (como la Sierra de Francia, El Rebollar o la Tierra de Alba) y, como nota destacada, una delegación invitada de Huelva. Este encuentro permitirá disfrutar de la pureza de los trajes y músicas de comarcas como La Huebra, Las Arribes o La Armuña, representadas por sus intérpretes más genuinos.

Uno de los momentos más emotivos del festival será la entrega del galardón "Encina Charra 2026". Este año, el reconocimiento recae en el folclorista de Sancti-Spíritus, Nino Rodríguez Miguel, premiando así su trayectoria y su labor fundamental en la recuperación, difusión y defensa de la música tradicional salmantina.