Salamanca proyecta la riqueza de Siega Verde en Fitur con talleres y ponencias sobre arte paleolítico

El Yacimiento de Siega Verde, referente del patrimonio arqueológico de Salamanca y Patrimonio Mundial desde 2010, ha protagonizado una destacada jornada en la actual edición de Fitur. Durante este domingo, el stand de la Junta de Castilla y León ha acogido una serie de actividades divulgativas, coordinadas por Alejandro Fonseca, responsable del enclave, con el objetivo de consolidar este tesoro salmantino como uno de los principales atractivos del turismo cultural a nivel global.

La participación de la delegación salmantina ha incluido la ponencia titulada 'Descubriendo el Yacimiento de Arte Rupestre Paleolítico de Siega Verde', en la que se ha realizado un recorrido audiovisual por los grabados milenarios que se conservan a orillas del río Águeda. Fonseca ha destacado durante su intervención que este espacio constituye, junto al enclave portugués de Foz Côa, el conjunto de arte rupestre paleolítico al aire libre más extenso e importante de todo el planeta, lo que le otorga una relevancia científica y turística excepcional en el mercado internacional.

Además de la presentación técnica, el programa ha incluido dos talleres prácticos centrados en la documentación y el estudio de las técnicas prehistóricas. Estas actividades han permitido a los asistentes conocer de cerca cómo trabajaban nuestros antepasados y qué métodos emplean los arqueólogos actuales para preservar este legado. Según ha explicado el coordinador del yacimiento, este formato interactivo es fundamental para motivar al público infantil y juvenil, despertando su interés por la historia y concienciando sobre la importancia de conservar un patrimonio que es único en el mundo.