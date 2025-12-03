Sancti-Spíritus acoge este domingo la Gala de Clausura del 5º Festival de Teatro Aficionado Cómico

Sancti-Spíritus acogerá durante este domingo, 7 de diciembre, la Gala de Clausura del 5.º Festival de Teatro Aficionado Cómico (FESTEACO), un evento que destaca por mezclar humor, música y talento local, y que se ha consolidado como una cita única para el teatro aficionado y el mundo rural.

La gala, muy esperada por los habitantes del municipio, contará con la estelar actuación del cómico Sebas “El Rayo”, en el que combinando el humor surrealista y el lenguaje stand-up para todos los públicos, cautivará a los asistentes en una tarde que promete dar innumerables galardones.

Esta actuación entra dentro el Ciclo de Monólogos Rurales, organizado por ADEZOS, ADECOCIR y ADRECAG, con lo que se busca acercar el humor y todo tipo de artes escénicas a los pueblos de la provincia de Salamanca.

Entre todos los premios que se entregarán, destaca el reconocimiento FESTEACO de Honor 2025º, que este año recae en Esther Prieto Gómez, que ha sido técnica cultural en Ciudad Rodrigo, y que cuenta con una amplia carrera en el mundo de las artes y del teatro.

La cita será este domingo, 7 de diciembre, en el Centro Cultural de Sancti-Spíritus a partir de las 19:00 horas y con la entrada libre hasta completar aforo.