Desde este jueves, 8 de enero, la localidad salmantina de Sancti Spíritus ya cuenta con una nueva depuradora gracias a una inversión de 1,1 millones de euros en los que el 40 por ciento ha sido financiado por la Junta de Castilla y León, otro 20 por ciento por parte del consistorio y un 40 por ciento restante de la Diputación de Salamanca.

Esta actuación por parte de la institución regional se enmarca dentro de la creación de diferentes depuradoras en localidad de Castilla y León, donde se realizarán 130 depuradoras para municipios que estén entre los 500 y 1.000 habitantes, y otras 34 para aquellos situados entre los 500 y los 2.000 habitantes.

Entre la tecnología que se ha utilizado para ello, se encuentra un pretratamiento para eliminar sólidos mayores de tres milímetros, decantación para la realización de una digestión primaria, tratamiento biológico mediante biodiscos y una decantación secundaria para el proceso posterior al tratamiento biológico.

Durante los próximos 25 años, el organismo encargado de ejecutar las diferentes actuaciones será la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL).