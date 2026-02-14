Segundo corneado del Carnaval del Toro: un joven maletilla es operado de urgencia por una cornada en el muslo

Un joven maletilla, el novillero sin caballos Daniel Sánchez, de Salamanca , ha resultado corneado por el toro del Antruejo en la mañana de este Sábado de Carnaval.

El varón estaba toreando al animal de Sánchez Herrero en la zona de Los Pinos cuando ha sido prendido por el astado recibiendo, según ha podido saber Salamanca24horas, una cornada de 16-17 cm en la cara posterior del muslo llegando al fémur. Ha sido operado en el quirófano de la plaza de toros.

Fuentes de Cruz Roja confirman el traslado a la enfermería por una "cornada envainada". Ha sido trasladado al hospital de Salamanca.