Seis toros de Sánchez Herrero para cerrar los encierros del Carnaval del Toro

Seis toros de la ganadería salmantina de Hermanos Sánchez Herrero han sido los encargados de cerrar los encierros del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026.

A los seis minutos de su salida desde los corrales de la avenida Conde de Foxá llegaron cuatro toros a la plaza. A los pocos minutos llegaron los dos restantes a los que les costó entrar a los corrales de la plaza.

Encierro de martes en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026 | Mateo G.J.

Ha sido un encierro rápido y limpio que ha venido hermanados durante el recorrido hasta pasar la zona de Los Pinos; ya en el Registro ha sido cuando la manada se ha roto con varios toros que han permanecido allí durante unos instantes y que han llegado hasta la plaza mediante el cite de pastores y corredores junto con los bueyes.

Encierro de martes en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026 | Verónica Tapia

Este último encierro está compuesto por cuatro toros de capa negra y dos colorados de excelente presentación como colofón al Carnaval del Toro. Los animales saldrán a la capea de esta mañana donde se dará a conocer el nombre de la III Distinción Cornado Abad por parte de la Asociación Carnavaldeltoro. Volverán a salir a la capea de la tarde tras el festival, el festejo de despedida previo al pasacalles de cenizos y la quema del gran toro naranja con el que empezará de nuevo la cuenta atrás para el Carnaval del Toro 2027.