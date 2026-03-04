Siega Verde acogerá el primer curso para formar guías de arte rupestre

La Fundación Siega Verde (FSV) ha organizado junto con la Universidad de Salamanca el primer curso formativo para guías de arte rupestre, donde se darán cita medio centenar de personas interesadas en mejorar su formación, que serán instruidas por los mayores expertos de arte paleolítico de la península Ibérica y el sur de Francia, según ha informado la Fundación Siega Verde en un comunicado.

El curso, titulado “Tras las huellas del primer arte” y financiado a través del Proyecto GESTORES que desarrolla la FSV con la financiación de la Junta de Castilla y León, congregará a expertos en investigación, gestión y difusión del arte rupestre prehistórico como Pilar Fatás (directora del Museo de Altamira), Valérie Moles (responsable de Mediación Científica y Cultural de Chauvet 2) los especialistas de las universidades de Coimbra y Cantabria André Tomás Santos y Diego Garate Maidagan, respectivamente; María González Pumariega y Miguel Polledo González, de la consejería de Cultura del Principado de Asturias; o Antonio Dólera Fernández, especialista en soluciones tecnológicas aplicadas a la difusión del arte prehistórico.

La primera sesión, el 5 de marzo, será en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca y contará una sesión de ponencias por parte de los especialistas, que instruirán al medio centenar de participantes, la mayoría estudiantes universitarios de Geografía e Historia o guías de diferentes enclaves paleolíticos de España o Portugal que quieren ampliar sus conocimientos.

La jornada incluirá contenidos científicos y metodológicos orientados a la formación y especialización de guías y culminará con un debate sobre los principales retos del sector, moderado por Olivia Rivero Vilá y Ana María Mateo Pellitero, del Laboratorio de Tecnología Prehistórica de la Universidad de Salamanca.

El Yacimiento de Siega Verde, Patrimonio de la Humanidad, acogerá el 6 de marzo la sesión práctica de esta primera edición, donde los participantes podrán aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos el día anterior.

“Esta iniciativa es una apuesta para fijar un evento que en próximas ediciones se convierta en un referente mundial, donde se citen profesionales de todo el mundo que quieran adquirir nuevos conocimientos o ponerse al día de las últimas tendencias, con la participación de los mayores expertos internacionales en el arte rupestre”, asegura el director de la Fundación Siega Verde, Luis Ballesteros.

Esta primera edición combina actualización científica, herramientas de comunicación y criterios de conservación aplicados a la práctica guiada, con el objetivo de reforzar la profesionalización del sector y mejorar la experiencia del visitante.

“Lo que pretendemos es que, a través de este curso, los guías de los yacimientos se especialicen en la interpretación del arte rupestre paleolítico y en la gestión de las visitas culturales, más aún cuando España es, actualmente, el país con el mayor número de yacimientos visitables de arte prehistórico del mundo”, concluye Ballesteros.

El Proyecto GESTORES, diseñado por el Patronato de la Fundación Siega Verde para proteger e investigar el enclave de Siega Verde cuenta con una financiación de 280.000 euros, aportados por la Junta de Castilla y León.

Este proyecto, cuya ejecución fue adjudicada a la Universidad de Salamanca y concluirá este 2026, pretende colocar a Siega Verde en la vanguardia mundial de la conservación e investigación del arte rupestre al aire libre y, entre otros objetivos, desarrollará el Gemelo Digital de Siega Verde.