Siega Verde aplicará técnicas de vanguardia para conservar el arte paleolítico

La Fundación Siega Verde implantará un vanguardista método de conservación del arte rupestre del yacimiento. Para ello, en continuidad con el proyecto de gestión que están desarrollando, eliminarán por motivos de conservación la vegetación que aflora en el yacimiento y se procederá a la eliminación de líquenes de los paneles con arte rupestre para su documentación, siguiendo las recomendaciones de los expertos.

“Este proyecto de conservación situará a la Fundación Siega Verde a la vanguardia tanto en el estudio del arte como en la aplicación de técnicas de conservación del arte paleolítico al aire libre”, aseguran desde la Fundación que diversificará las líneas de investigación que se están desarrollando en el yacimiento.

Así ha quedado marcado en la reunión del Patronato de la Fundación que se ha celebrado en Las Médulas, León, como muestra de apoyo al enclave. Una reunión en la que se ha aprobado un presupuesto de 519.000 euros para el próximo año, un 5 por ciento más, que servirá para seguir investigando, conservando y difundiendo el yacimiento.

Entre los acuerdos adoptados por el patronato celebrado, también figuran avanzar con el proyecto de cohesión en destino turístico que se está ejecutando desde la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León, con una partida de 3,2 millones de euros para que Siega Verde disponga de más y mejores condiciones a la hora de recibir y enseñar el Yacimiento. Además, se ha pautado la necesidad de dotar a Siega Verde de una infraestructura de telecomunicaciones estable que permita mejorar la gestión y la experiencia de los visitantes, además de continuar con la profesionalización de los profesionales que trabajan en la Fundación, garantizando, así, la excelencia en la conservación, investigación y difusión del patrimonio.