Siega Verde impulsa un gran producto turístico europeo de arte rupestre

La Fundación Siega Verde ha participado en Cantabria en la definición de una estrategia clave para crear un gran producto turístico paneuropeo centrado en el arte prehistórico del sudoeste de Europa.

Esta iniciativa forma parte del proyecto transnacional TupArt, financiado por los fondos europeos INTERREG SUDOE para la cooperación entre España, Francia y Portugal. Siega Verde, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010, será uno de los atractivos principales de esta ruta que se desarrollará durante los próximos tres años.

El director de la Fundación Siega Verde, Luis Ballesteros, participó en el primer Workshop del proyecto en el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo. Durante las jornadas, se abordaron temas fundamentales para la implementación del plan, como la estrategia de comunicación coordinada entre los distintos sitios y la creación de un Club de Producto Turístico de Arte Rupestre. También se revisaron borradores de manuales de buenas prácticas y protocolos de seguridad.

El proyecto TupArt tiene un presupuesto global de 1.228.089 euros y busca potenciar el papel de la cultura y el turismo sostenible para el desarrollo económico de las regiones participantes.

En este esfuerzo colaborativo participan regiones de tres países: Cantabria, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Centro y Norte de Portugal, y Aquitaine (Nueva Aquitania) en Francia. La Junta de Castilla y León es socio directo de la iniciativa.