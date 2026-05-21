Siega Verde recibe una ayuda de 300.000 euros

La Fundación Siega Verde recibirá una subención de 304.617 euros de la Consejería de Turismo destinada a la ejecución directa de actuaciones comprendidas en la Actuación de Cohesión entre Destinos ‘Siega Verde, Patrimonio Mundial de la Humanidad’, que forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Castilla y León 2023-2026 y que cuenta con la financiación de fondos de la Union Europea -Next Generation EU- en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

La subvención se destinará a desarrollar actuaciones de carácter operativo y directamente vinculadas a la gestión en destino como actuaciones de promoción y comunicación, conservación preventiva, mejora de la experiencia de visita, adecuación de infraestructuras de uso turístico y otras intervenciones complementarias integradas en la Actuación de Cohesión entre Destinos ‘Siega Verde, Patrimonio Mundial de la Humanidad’.

También para la protección, conservación, divulgación y aprovechamiento sostenible del enclave patrimonial, así como su consolidación como recurso turístico estratégico y motor de desarrollo económico y social de la comarca.

En este sentido, la ejecución del proyecto pretende elevar el yacimiento arqueológico de Siega Verde a referente de turismo patrimonial excelente a nivel nacional e internacional, con el desarrollo de una oferta turística atractiva y sostenible capaz de llegar al público general, que tenga al yacimiento como núcleo central y se complemente con los destinos y recursos turísticos del entorno.