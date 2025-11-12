Siete propuestas de temas sociales, familiares y generacionales en el Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo

Última parada de FICCI-ON en el Cine Juventud en Ciudad Rodrigo

El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, FICCI-ON, se aproxima a su desenlace con una programación que subraya su compromiso con el cine de calidad y el enfoque en temáticas sociales, familiares y generacionales. El Festival ofrecerá mañana jueves una nueva selección de títulos y una jornada de proyecciones gratuitas el viernes.

La sesión de mañana jueves a las 20:00 horas en el Cine Juventud acogerá siete propuestas que abordan la sensibilidad humana desde diversas perspectivas:

A mí no me ha hecho nada (Ainhoa Alarcón García): Un drama sobre la amistad, el dolor no reconocido y la necesidad de hacerse escuchar.

Dinosaurioak (Koldo Almandoz): Retrato de las tensiones laborales entre empresarios y trabajadores en el contexto de una crisis empresarial.

Finish Line (Amin Paeizi, Irán): La inspiradora historia de un niño con discapacidad que sueña con correr, apoyado por su compañera.

La casa de la abuela (Ashling Ocampo Colvin): Una conmovedora combinación de comedia y emoción sobre una joven con síndrome de Down que busca su independencia.

La Final (Álvaro Parrilla Álvarez, Alemania): Una tierna historia de animación que une a una nieta y su abuelo a través de su pasión por el fútbol.

Urban Duo (Hongyu Yue, China): Animación que explora el contraste y la convivencia entre generaciones en Shanghái.

La vida de Pau (Pau Colomina): Un relato dramático sobre un viaje en coche en los años 80 que marca un punto de inflexión en la vida de una pareja.

El viernes la jornada comenzará una hora antes, a las 19:00 horas, en el Teatro Fernando Arrabal, con una sesión especial de reestrenos de entrada gratuita hasta completar aforo. Esta actividad está promovida por el departamento de cine de la Universidad Politécnica de Madrid, que otorga un premio relacionado con el ámbito científico en el Festival.

Los títulos que podrán volver a verse son:

AER (Josué Vergara & El Claroscuro Films)

El reemplazo (Alberto Ortega)

La Simienti del’Augua (Iria Sanjurjo Fernández)

Nika, el calderón tropical (Jose Hernández)

Revivir el Campo (Diego García Vega)

FICCI-ON se consolida así como una cita de referencia y un valioso punto de encuentro para creadores y público, ofreciendo propuestas que buscan remover, resonar y dejar poso en el espectador.

Las entradas para la sesión del jueves tienen un coste de tres euros y se pueden adquirir en el Cine Juventud (Travesía Campo de San Vicente, 37500 Ciudad Rodrigo) en horario de 17:30 a 23:00 horas. Las jornadas del viernes 14 y sábado 15 son de entrada gratuita.